08:42 07.09.2017 | Экономика | Новости
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Госдолг США может снова вырости

Президент США Дональд Трамп одобрил идею о повышении планки государственного долга, но только если Конгресс примет пакет документов о выделении помощи пострадавшим то урагана "Харви".
 

Госдолг США может снова вырости

Об этом передает DW.

Президент готов пойти на компромисс с демократами, но только если они поддержат пакет его федеральных постановлений о помощи потерпевшим в Техасе.

Однако специалисты предупреждают, что уже в декабре нужно будет работать над проблемой возможного дефолта.

Демократическая партия настаивает на том, чтобы регулирование государственного долга было гибким, в экономика смогла подстроиться под ритм таких изменений.

Отметим, что такое согласие с демократами является чуть ли не единственным с момента президентства Трампа.

Госдолг США на данный момент составляет 19,8 триллиона долларов, что составляет более 105% ВВП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент США Дональд Трамп представил законопроект, который сам назвал "одной из крупнейших реформ иммиграционной системы за полвека".


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