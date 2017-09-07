Госдолг США может снова вырости

Президент США Дональд Трамп одобрил идею о повышении планки государственного долга, но только если Конгресс примет пакет документов о выделении помощи пострадавшим то урагана "Харви".
Об этом передает DW.
Президент готов пойти на компромисс с демократами, но только если они поддержат пакет его федеральных постановлений о помощи потерпевшим в Техасе.
Однако специалисты предупреждают, что уже в декабре нужно будет работать над проблемой возможного дефолта.
Демократическая партия настаивает на том, чтобы регулирование государственного долга было гибким, в экономика смогла подстроиться под ритм таких изменений.
Отметим, что такое согласие с демократами является чуть ли не единственным с момента президентства Трампа.
Госдолг США на данный момент составляет 19,8 триллиона долларов, что составляет более 105% ВВП.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент США Дональд Трамп представил законопроект, который сам назвал "одной из крупнейших реформ иммиграционной системы за полвека".