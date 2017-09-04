10:10 04.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Альтернативы траншам МВФ нет

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб уверен, что иного выхода для взятия кредита, кроме как у МВФ не существует.
 

Альтернативы траншам МВФ нет

Об этом передает корреспондент сайта РБК-Украина.

Согласно словам Сологуба, в текущем и следующем году передовые экономисты не дают оптимистического прогноза на рост глобального кономического климата, в результате которого вырос бы и спрос на товары украинского экспорта.

Замглавы отметил, что рейтинг украинских активов вырос, а вот рисковость значительно упала. А потому украина снова оказалась на уровне 2014 года по версии портала Moody's. Внутренних задолженностей также не хватит, чтобы собрать нужную сумму.

Таким образом, Украине снова необходим будет кредит для выплаты 1,4 млрд долларов в США, и примерно столько же Евросоюзу. 

"Все это украинской стороне предстоит совершить в ближайшую "трехлетку", - подчеркнул Сологуб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно спикер Сеймаса Литовы Викторас Пранцкетис заявил, что денежный "план Маршалла" США и Евросоюз полностью одобряют.


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