Наличный доллар в пятницу повысился до 26,34 гривен

Наличный евро повысился на копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,33 гривен, а евро можно купить по 29,59 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,20, продажи 26,18-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0904, продажи - 26,3378 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,25, продажи - 29,25-30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0095, продажи - 29,5966 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,291, продажи - 4,699 за 10 рублей.

Напоминим, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 25, наличный доллар потерял четыре копейки. Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,31 гривен, а евро можно было купить до 29,58 гривен.