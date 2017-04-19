Кабмин в среду планирует рассмотреть вопрос о наблюдательном совете "Нафтогаза"

В частности, будут внесены изменения в формы полицейских, утвержден порядок распределения конфискованных средств в 2017 году и объявлен конкурс на члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, члены правительства сегодня также обсудят изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования положений Кодекса с учетом практики ЕСПЧ по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста. Докладывать по этому вопросу, согласно повестке дня, будет министр юстиции Павел Петренко.

Чиновники сегодня также заслушают доклад министра внутренних дел МВД Арсен Аваков и министра финансов Александра Данилюка. Последний расскажет о порядке распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Правительство также намерено сегодня объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Относительного этого собирается выступить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, как ожидается, представит вопросы обеспечения доступа НАПК к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров Украины намерен уже 16 мая внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о пенсионной реформе.