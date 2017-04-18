11:57 18.04.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ перечислит в этом году более 44 миллиарда гривен прибыли в госбюджет, - Данилишин

Совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли Центрального банка за 2016 год.

НБУ перечислит в этом году более 44 миллиарда гривен прибыли в госбюджет, - Данилишин

Было принято решение перечислить в государственный бюджет Украины в 2017 году 44 378 828 945,50 гривен. Об этом во вторник, 18 апреля, на своей страничке в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, всего в пошлом году регулятором получил 59,451 миллиардов гривен. Совет НБУ принял во внимание заключение аудиторской компании "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Нацбанка по итогам 2016 года, утвердила отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год, - пояснил Данилишин, добавив, что указанные документы вскоре будут опубликованы на сайте регулятора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Данилишин заявлял, что НБУ перечислит почти 48 миллиардов гривен в государственный бюджет Украины в 2018 году.


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