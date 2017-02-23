Кабмин установил единый оклад для государственных нотариусов

Начиная с 1 марта все государственные нотариусы будут получать 3200 гривен официальной заработной планы. Соответствующее постановлению №84 от 21 февраля подписано в четверг, 23 февраля.

Согласно документу установило должностной оклад государственных нотариусов в сумме 3,2 тысяч гривен, тогда как до этого он оставался на уровне 1104-1261 гривен в зависимости от размера города, в котором находится нотариальная контора.

Вместе с тем заведующий государственной нотариальной конторой теперь будет получать четыре тысячи гривен, а его заместитель установлен оклад в сумме 3,9 тысяч гривен. В правительстве уверены, что такие действия улучшат оказание нотариальных и административных услуг физическим и юридическим лицам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января нынешнего года заработные платы сотрудников бюджетных учреждений выросли на 15 процентов. Увеличены также и размеры стипендий.