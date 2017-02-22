Наличный доллар в среду упал до 27,30 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 22 февраля, наличный доллар понизился на четыре копейки.
Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,30 гривен, евро продается по 29,00 гривен.
Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,20, продажи 27,14-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9026, продажи - 27,3018 гривен за доллар.
Курс покупки евро составляет 27,80-28,75, продажи - 28,63-29,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2406, продажи - 28,9996 гривен за евро.
Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,316, продажи - 4,762 за 10 рублей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 21 февраля, наличный доллар понизился на копейку. Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,34 гривен, в евро продавался по 29,16 гривен.