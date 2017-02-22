11:15 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду упал до 27,30 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 22 февраля, наличный доллар понизился на четыре копейки.

Наличный доллар в среду упал до 27,30 гривен

Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,30 гривен, евро продается по 29,00 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,20, продажи 27,14-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9026, продажи - 27,3018 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-28,75, продажи - 28,63-29,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,2406, продажи - 28,9996 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,316, продажи - 4,762 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 21 февраля, наличный доллар понизился на копейку. Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,34 гривен, в евро продавался по 29,16 гривен.


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