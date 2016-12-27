Работодателей будут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты, - Гройсман

Премьер Украины Владимир Гройсман грозит работодателям штрафами - за невыплату ими минимальной зарплаты с января 2017 г. Об этом глава правительства заявил в рамках визита на одну из пожарных частей столицы.

По словам Гройсмана – нельзя никому играть с выплатами зарплат. Более того, следует обратить внимание на штрафные санкции, которые предусматривает законодательство - добавил Гройсман. По его словам, вскоре пройдет селекторное совещание по повышению минимальной зарплаты – при участии представителей профильных министерств.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата с 2017 г. будет повышена для работников прокуратуры.