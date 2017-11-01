Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам «Убойная сила» и «Ментовские войны», умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет.
Новость о смерти актера сообщили, первого ноября, в театре Ленсовета, где он работал.
Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются.
Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета, которому он служил, 3 ноября.
Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1981-м исполнил главную роль в фильме-спектакле "Сказку эту поведаю теперь я свету". В театре Ленсовета актер служил с 2005 года. Также актер сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", снимался в телесериалах "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" и "Седьмая руна".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.