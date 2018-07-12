В Киевсовете подрались из-за подорожания проезда

Драка произошла, когда депутаты от ВО "Свобода" попытались провести людей в КГГА.

Отмечается, что во время обсуждения проекта решения о моратории на повышение тарифов до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета дали выступить представителям "Киевпастранса". Они выступили за поднятие цен и обосновали это тем, что нужно повысить зарплату работникам и закупить новую технику.

В свою очередь, депутаты от партии "Свобода", которые инициировали обсуждение этого вопроса, предложили провести в зал митингующих, которые проводили акцию против повышения цен на проезд в транспорте под зданием КГГА.

Депутаты вышли за ними, однако во время попытки провести людей в зал, произошла стычка между полицией и участниками акции.

Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в Киеве повысят стоимость проезда в наземном и подземном транспорте до 8 гривен. Сейчас разовая поездка в метро стоит 5 гривен, в троллейбусах, автобусах, трамваях – 4 гривны.