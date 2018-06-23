В Киеве около одной из станций метро произошла стрельба - ФОТО

Сообщается, что возле станции метро неизвестные расстреляли микроавтобус "Киев - Белая церковь" скрылись в направлении чабанов на автомобиле Ауди А6.

По предварительной информации, причиной конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки. Так, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись. Сам водитель транспорта отделался испугом.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соломенском парке "Орлятко" мужчина пытался отобрать алкоголь у молодых людей угрожая им физической расправой.