10:54 23.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве около одной из станций метро произошла стрельба - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В Киеве около одной из станций метро произошла стрельба - ФОТО

Сообщается, что возле станции метро неизвестные расстреляли микроавтобус "Киев - Белая церковь" скрылись в направлении чабанов на автомобиле Ауди А6.

По предварительной информации, причиной конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки. Так, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись. Сам водитель транспорта отделался испугом.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соломенском парке "Орлятко" мужчина пытался отобрать алкоголь у молодых людей угрожая им физической расправой.


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