В Киеве около одной из станций метро произошла стрельба - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Сообщается, что возле станции метро неизвестные расстреляли микроавтобус "Киев - Белая церковь" скрылись в направлении чабанов на автомобиле Ауди А6.
По предварительной информации, причиной конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки. Так, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись. Сам водитель транспорта отделался испугом.
На данный момент проводятся первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соломенском парке "Орлятко" мужчина пытался отобрать алкоголь у молодых людей угрожая им физической расправой.