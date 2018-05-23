08:21 23.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня в столице ограничат движение по Северному мосту

В первой половине дня в среду, 23 мая, из-за ремонта будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту в Киеве.

Сегодня в столице ограничат движение по Северному мосту

Об этом сообщает пресс-служба Киеватодора.

Таким образом, с 8:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина.

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", yа сайте мэрии начали официальное обсуждение проекта утверждения повышения проездных тарифов на перемещение в городском транспорте Киева. Люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года. 


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