В здание Интера бросили "коктейль Молотова" - ФОТО

Инцидент произошел возле администрации телеканала, которая расположена на улице Бульварно-Кудрявской. Как сообщают журналисты с месте события, вчера на акцию против концерта телеканала к 9 мая собралось около 30 представителей всеукраинской общественно-политической организации Свободные люди.

Также на место прибыли три автобуса с правоохранителями.

Около девяти часов вечера протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько фаеров. После этого применили "коктейль Молотова". Огонь тушили полицейские.

По состоянию на утро четверга на улице спокойно, участники акции разошлись вчера около десяти часов вечера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром в среду Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине.