В Киеве в пятницу откроется выставка тюльпанов

Она продлится в течение месяца и на ней будут представлены 15 разновидностей. Как сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя", всего на выставке высажено 250 тысяч цветов. Они различаются, как по цветовой гамме, так и по высоте цветка и сроком цветения. Общая площадь композиций составит более двух тысяч квадратных метров.

Кроме цветочного фестиваля, на разноцветной площадке традиционно каждые выходные будут проводиться мастер-классы и развлекательная программа для детей.

Работать цветочный фестиваль будет ежедневно с десяти часов утра и до девяти часов вечера до 27 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Мамаевцы, расположенном в 15 километрах от Черновцов, расцвело тюльпанное поле. Тут в воскресенье, 22 апреля прошел фестиваль тюльпанов. Ка пишет местное издание "Погляд", местный житель Александр Стратийчук с женой когда-то занимался выращиванием тюльпанов в Голландии, а затем решил начать собственное дело и на Буковине.