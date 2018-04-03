В центре Киева вновь стреляли, пострадал иностранец - ФОТО

При этом драка сопровождалась стрельбой. В результате инцидента пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на улице Верхней. Уже на месте полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, рядом с которым нашли две гильзы.

Вместе с тем свидетели рассказали, что после того, как прозвучали выстрелы, от Porsche отъехали два автомобиля. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили пистолет - револьвер под патрон Флобер.

Пострадавший оказался иностранный гражданин 1988 года рождения. Скорая помощь увезла его в больницу со следами побоев.

Сейчас полиция допрашивает потерпевшего и свидетелей, а также изучают записи с видеокамер наблюдения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на понедельник, 2 апреля, взорвался автомобиль Volkswagen. Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой около часу ночи.