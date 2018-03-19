В Киеве прогремел взрыв в подъезде одного из жилых домов – ФОТО

Сотрудниками полиции было установлено, что взрыв произошел на шестом этаже в подъезде одного из домов на улице Приречной.

Известно, что во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв. Предполагается, что взрыв был осуществлен осколочной гранатой.

Также, на месте происшествия были обнаружены следы крови. Однако, неизвестным удалось скрытому.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском штате Теха прогремел взрыв. В результате инцидента травмы получили два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.