В Киеве горел дом с "балконом Грушевского"

Это дом, с балкона которого, по некоторым данным, председатель Центральной Рады Михаил Грушевский в 1918 году зачитывал перед собравшимся на Софийской площади народом текст IV Универсала Центральной Рады, которым Украинская Народная Республика провозглашала свою независимость. К счастью никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила около двух часов дня. Уже на месте спасатели установили, что пожар возник на первом этаже, достиг площади 50 квадратных метро и уже начал распространятся на второй этаж. Спасателям удалось уже через час полностью ликвидировать возгорание.

Напомним, дом на Софийской построенный в XIX веке, в 1994 год внесенный в список памятников архитектуры и находящийся в буферной зоне Софии Киевской, внесенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, был освобожден от арендаторов еще в 2005 году и с тех пор не используется. В том же году на рассмотрение городского совета был выставлен проект реконструкции дома, который предусматривал строительство нового шестиэтажного здания на его месте с сохранением маленькой угловой части, на которой расположен исторический балкон.

В марте 2017 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "пока он мэр", зданию ничего не угрожает и нового строительства на его месте не будет.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Кличко заявил, что все исторические дома в Киеве, которые на сегодняшний день не поддерживаются в надлежащем порядке их владельцами, скорее всего, будут возвращены в коммунальную собственность. Сейчас Киеврада рассматривает и в дальнейшем намерена принимать политическое решение о возврате таких домов в собственность общины. Такое политическое решение могут принять в ближайшее время, - пояснил столичный градоначальник.