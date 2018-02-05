В Киеве растет количество заболевший гриппом, - Поворозник

Это говорит о росте заболеваемости. Вместе с тем говорить об эпидемии еще рано.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. По его словам, за пятую неделю эпидемиологического сезона показатель заболеваемости все еще ниже от эпидемиологического порога на около 36%, поэтому говорить об эпидемии в городе Киеве не стоит.

Вместе с тем Поворозник уточнил, что 70% от всего количества заболевших - это дети. Кроме того он добавил, что по состоянию на сегодня уже вакцинировано против гриппа 27 тысяч человек, из которых 6,5 тысяч - это дети.

Замглавы КГГА добавил, что сейчас в связи с заболеваемостью в некоторых столичных школах есть ограничения учебного процесса. Такое ограничение есть в школах, где количество заболевших в классе превышает 20%. По состоянию на сейчас такие ограничения введены в трех школах Киева, - пояснил Поворозник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аласти города Мукачево приняли решение ввести карантин в местных школах. Как сообщает пресс-служба городской рады, из-за вспышки гриппа и ОРВИ в школах города и некоторых садиках вводится на неделю карантин. Он продлится до 11 февраля.