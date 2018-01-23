10:32 23.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Подоле разливали суррогатную водку

В Подольском районе столицы во вторник утром, 23 января, полиция закрыла пункты, которые занимаются незаконной продажей спиртных напитков без акцизных марок и надлежащих документов.

В Киеве на Подоле разливали суррогатную водку

Тут злоумышленники реализовывали суррогатный алкоголь в пластиковых бутылках. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители проводили обыски в киосках и магазинах и обнаружили около 450 литров суррогатного спиртного, который хранился в пластиковых бутылках и реализовывался из-под прилавка.

Изхято также более 300 бутылок алкогольных напитков, акцизные марки которых имели признаки подделки. Полиция открыла по данному факту уголовное дело. Причастным к реализации суррогата грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правоохранители в столице и области недавно провели 14 санкционированных обысков. Во время проведенных мероприятия было изъято 12 тонн суррогатного алкоголя.

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