В столице зафиксирован новый температурный рекорд

Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория имени Б. Срезневского. Согласно данным наблюдений метеостанции геофизической обсерватории имени Б. Срезневского, 29-го декабря в столице фиксировали максимально теплую ночь с 1881 года.

Столбик термометра не опускался ниже 4,8°С, что на два градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этого дня, зарегистрированного в 1974 г. Вот уже уже третий фиксируется температурный рекорд декабря в столице.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре был побит очередной температурный рекорд.