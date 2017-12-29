11:22 29.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице зафиксирован новый температурный рекорд

В Киеве 29-го декабря зафиксировали наиболее теплую ночь с 1881 года. 

В столице зафиксирован новый температурный рекорд

Такие данные распространила Центральная геофизическая обсерватория имени Б. Срезневского.  Согласно данным наблюдений метеостанции геофизической обсерватории имени Б. Срезневского, 29-го декабря в столице фиксировали максимально теплую ночь с 1881 года.

Столбик термометра не опускался ниже 4,8°С, что на два градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этого дня, зарегистрированного в 1974 г. Вот уже уже третий фиксируется температурный рекорд декабря в столице.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре был побит очередной температурный рекорд.

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