20:32 12.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На марш в Киеве собралось около 400 человек - полиция

По предварительным подсчетам участие в "Марша возмущенных", который прошел в Киеве в воскресенье, 12 ноября, приняли около 400 человек.

На марш в Киеве собралось около 400 человек - полиция

При этом порядок в центре столицы обеспечивали около 300 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей организаторы анонсировали марш от Михайловской площади к палаточному городку возле Верховной Рады Украины. По данным Киевской городской государственной администрации было заявлено более тысячи.

Однако участников мероприятия, которые начали митинг на Михайловской площади, прибыло около 400 человек, в основном - из других регионов страны. В пресс-службе также отметили, что

правоохранители сопровождали участников к Верховной Раде, "чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на площади Конституции возле Верховной Рады завершился " Марш возмущенных", организованный "Движением Новых сил" за принятие закона об импичменте и создание антикоррупционного суда.


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