15:33 20.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Злоумышленники организовали в столице сбыт контрабандного оружия - СБУ

Сеть сбыта контрабандного оружия недавно устранили в столице работники СБУ.

Злоумышленники организовали в столице сбыт контрабандного оружия - СБУ

Такие данные распространили в пресс-службе СБУ. Согласно данным – работники спецслужбы недавно выяснили, что граждане сразу двух стран в столице организовали поставку оружия - в разобранном виде.

Злоумышленники применили международные почтовые отправления. При этом клиентов члены группировки находили через Интернет, а оружие отсылали заказчикам по частям, а также через почту. Работники СБУ провели задержание одного из этих дельцов – по итогам получения им на почте частей от револьверов "Glock 19", а также "Zastsva M57".

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова принять от США летальное оружие.


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