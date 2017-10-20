Злоумышленники организовали в столице сбыт контрабандного оружия - СБУ

Такие данные распространили в пресс-службе СБУ. Согласно данным – работники спецслужбы недавно выяснили, что граждане сразу двух стран в столице организовали поставку оружия - в разобранном виде.

Злоумышленники применили международные почтовые отправления. При этом клиентов члены группировки находили через Интернет, а оружие отсылали заказчикам по частям, а также через почту. Работники СБУ провели задержание одного из этих дельцов – по итогам получения им на почте частей от револьверов "Glock 19", а также "Zastsva M57".

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова принять от США летальное оружие.