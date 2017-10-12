В столице приступили к отоплению детсадов

Известно, что тепло уже начали получать детсады, а также городские медицинские учреждения. Такие данные распространила пресс-служба "Киевэнерго". Согласно сообщению - "Киевэнерго на данный момент подключает к отоплению различные объекты социальной сферы.

Тепло уже получают детсады, а также медицинские учреждения - сказано в сообщении. При этом также известно, что день подключения теплоснабжения для иных объектов социальной сферы города, а также бюджетных организаций пока что остается неопределенной.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве отопительный сезон стартует 13-го октября.