В Киеве на территории детсада прогремел взрыв

В счастью, во время инцидента никто не пострадал. Как сообщила спикер столичной полиции Киева Оксана Блищик, сообщение о взрыве поступило около девяти часов утра.

В дежурную часть позвонил охранник детского сада, который расположен на проспекте Маяковского. По его словам, мама вела в садик шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик, а когда ребенок бросил его на землю, раздался взрыв.

На месте взрыва осталось повреждения на асфальте, - отметил он. Полиция открыла уголовное дело, а с ребенком сейчас работают психологи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Черкассы в воскресенье, 13 марта, прогремел взрыв. В одном из двором по улице Николая Невзгоды взорвался предмет, похожий на гранату.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, инспекторы выяснили, что на момент взрыва хозяева находились внутри дома.