В центре Киева ограничили движение транспорта - ФОТО

В Киеве сегодня, 21 апреля, частично ограничили движение автотранспорта по центральным улицам.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В связи с этим внесены изменения в работу маршрутов на ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до Майдана Независимости с 21-24 апреля.
Таким образом, улицы перекроют из-за подготовки национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных".
“Просим киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к ситуации и учитывать данную информацию при планировании маршрутов“, - добавили в пресс-службе.
Добавим, "Игры Непокоренных" - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть намерена ограничить движения транспорта на мосту через Русановкий канал.