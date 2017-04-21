В центре Киева ограничили движение транспорта - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с этим внесены изменения в работу маршрутов на ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до Майдана Независимости с 21-24 апреля.

Таким образом, улицы перекроют из-за подготовки национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных".

“Просим киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к ситуации и учитывать данную информацию при планировании маршрутов“, - добавили в пресс-службе.

Добавим, "Игры Непокоренных" - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть намерена ограничить движения транспорта на мосту через Русановкий канал.