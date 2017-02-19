21:45 19.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись несколько машин, есть пострадавшие - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 19 февраля, произошла масштабная авария.

В Киеве столкнулись несколько машин, есть пострадавшие - ФОТО

В Оболонском районе на Новокольцевой дороге столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщают очевидцы дорожные службы вывернули с обочины на дорогу снег, в результате чего водитель Skoda Fabia не справился с управлением, и врезался в Audi.

Затем в водитель Mitsubishi, который также не смог справится с управление, врезался в Audi.

В итоге водителей Skoda и Audi, а также пассажирку Audi скорая помощь увезла в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажирка и двое детей из Mitsubishi поехали в больницу самостоятельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля, в Киеве на проспекте Науки перевернулся легковой автомобиль. По предварительным данным никто из людей в аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив завода Roshen.


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