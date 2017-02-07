20:05 07.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица стоит в девятибалльных пробках

По состоянию на семь часов вечера вторника, 7 февраля, пробки на столичных дорогах составляют девять баллов.

Столица стоит в девятибалльных пробках

Об этом свидетельствую данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки". Так, на правом берегу Киева машины стоят на Подоле, Печерске, а также на Кольцевой дороге, проспекте Космонавта Комарова, а также на улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

Стоит в пробке также проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицы Саксаганского, Жилянской, Бассейной, Крещатике, площади Льва Толстого, Большой Васильковской.

В то же время на левом берегу столицы движение осложнено на проспекте Петра Григоренко, в районе станции метро "Позняки", "Бориспольская", а также на Броварском проспекте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупредили о сильном ветре, а также о метели и гололедице на автодорогах Киева седьмого и восьмого февраля.


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