Столица стоит в девятибалльных пробках

Об этом свидетельствую данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки". Так, на правом берегу Киева машины стоят на Подоле, Печерске, а также на Кольцевой дороге, проспекте Космонавта Комарова, а также на улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

Стоит в пробке также проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицы Саксаганского, Жилянской, Бассейной, Крещатике, площади Льва Толстого, Большой Васильковской.

В то же время на левом берегу столицы движение осложнено на проспекте Петра Григоренко, в районе станции метро "Позняки", "Бориспольская", а также на Броварском проспекте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупредили о сильном ветре, а также о метели и гололедице на автодорогах Киева седьмого и восьмого февраля.