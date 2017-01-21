Частные перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутках в Киеве - КГГА

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше. В то же время, тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остается неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну "из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, которое должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине".

"Городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей", - заявил руководитель департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Также добавим, что в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава коммунального общественного транспорта.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", с начала нового года на некоторых маршрутах из Киева перевозчики подняли стоимость проезда.