15:29 21.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100158385:labazovych

Частные перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутках в Киеве - КГГА

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными. 

Частные перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутках в Киеве - КГГА

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше. В то же время, тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остается неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну "из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, которое должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине".

"Городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей", - заявил руководитель департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Также добавим, что в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава коммунального общественного транспорта.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", с начала нового года на некоторых маршрутах из Киева перевозчики подняли стоимость проезда.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив