На Instagram открыли дело: соцсеть подозревают в преступлениях против детей

Расследование уже открыто коммисаром Ирландии по защите данных (DPC). Этому предшествовали жалобы пользователей социальной сети. Они уверяют, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах доступной абсолютно для всех пользователей приложения, которые зарегистрированы и имеют доступ к сети.

Если опасения подтвердятся, то платформе грозит огромный штраф за нарушения условий конфиденциальности пользователей.

Правоохранители изучат подробнее вопрос о том, есть ли у Facebook правовая основа для обработки персональных данных несовершеннолетних детей. А также стоит выяснить, применяет ли площадка ограничения в отношении детей в Instagram.

Как стало известно ранее,В SpaceX - компания известного ученого и бизнесмена Илона Маска, запустила на орбиту успешно еще 60 интернет-спутников Starlink.