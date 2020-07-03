11:46 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В мире испытывают почти 20 вакцин от COVID-19: когда ждать панацею

В данный момент в мире на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса нового поколения. ВОЗ внушает жителям Земли оптимизм, даже если испытания этих вакцин покажут отрицательный результат. Об этом заявила во время брифинга эксперт по исследованиям и разработке Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо передает УРА-Информ.

В мире испытывают почти 20 вакцин от COVID-19: когда ждать панацею

"У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины", - подчеркнула эксперт.

Ожидается, что в ближайшее время для испытаний будут разработаны еще несколько вакцин. В данный момент организация здравоохранения занимается разработкой критериев, по которым будет оцениваться их эффективность.

Пока что лучше всего действует вакцина AZD1222, которая была разработана Оксфордским университетом. Данная вакцина первой вступила в третью фазу клинических испытаний. Сейчас ее испытывают на большом количестве людей для выяснения ее безопасности.

Также известно, что еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе клинических испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве граждан, у которых присутствуют конкретные заболевания. В первой фазе вакцины тестируют на здоровых людях, чтобы проверить безопасность тестируемого лекарства.

Ранее стало известно, что по данным, которые были обработаны, на утро третьего июля в Украине было официально подтверждено еще 876 случаев коронавирусной болезни. Больше всего больных новым типом вируса выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.ВВ 


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