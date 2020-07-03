Коронавирус в Украине не стихает: данные о заболевших за 3 июля

За время, что коронавирус присутствует в Украине суммарно были заражены 46 763 человек, из них 1212 умерли и 20 558 излечились.

Также отмечается, что за минувшие сутки было зафиксировано большое количество смертей – 27 человек погибло. По сравнению предыдущим днем, это на 15 человек больше.

Также за вчерашние сутки излечились от вирус нового типа 505 граждан Украины, как в прошлый раз.

В Украине уже второй день подряд почти 900 случаев COVID-19. Вчера было выявлено 889 зараженных, что показывает относительно положительную динамику, относительно прошлой недели.

Антилидером по числу инфицированных остается Львовская область, в которой уже почти на 1000 больше случаев, чем в Черновицкой. Второе место занимает Киев, в котором 5242 зараженных.

Как стало известно ранее, ежедневное увеличение числа коронавирусных инфекций во всем мире превысило 160 000. Об этом заявил насторожил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.