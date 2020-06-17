Куда ударила вторая волна коронавируса: что нужно знать

Как пишет УРА-Информ со ссылкой на The Independent, можно четко наблюдать вторую волну эпидемии в некоторых странах.

Например, это видно в Иране. С 30 марта по 2 мая число подтвержденных случаев в день сократилось с 3200 до 802. В течение апреля это число снова начало расти, и 4 июня было зарегистрировано рекордные 3,6 тысяч новых инфекций. В настоящее время там около 2,5 тыс. подтвержденных случаев в день - намного больше, чем во второй половине апреля и первой половине мая.

В Саудовской Аравии вторая волна намного сильнее первой – первый пик был 16 мая и составил 2,8 тысяч новых случаев, а на 15 июня – их было уже 4,6 тыс. Однако продолжаются споры о том, не следует ли рассматривать ситуацию в этой стране как продолжение первой волны или начало второй.

Вторая волна эпидемий была определенно зафиксирована в Израиле. После того, как число новых инфекций редко превышало 30 в день почти весь май, в настоящее время там регистрируется более 200 случаев в день.

Отметим, что в Украине после спада до 200-300 новых случаев в последнюю неделю фиксируются новые рекорды – более 750 случаев за сутки.