Коронавирус в Украине: новый антирекорд - более 750 случаев за сутки

Так по состоянию на утро 17 июня в Украине уже зафиксировано 33 234 случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было зафиксировано более 750 новых случаев заражения. 758 пациентов сдало позитивный тест на COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. Предыдущий был 753 человек зафиксирован пару дней назад.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки умер 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это также новый антирекорд. Предыдущий был зафиксирован на отметки 23 летальных случая за сутки. В общей сложности с начала пандемии умерло 943 пациента с COVID-19. Больше всего умерло пациентов за последние 24 часа во Львовской области – девять человек.

415 пациентов сумело победить болезнь за последние 24 часа. В общей сложности коронавирусом переболело 14 943 человека. На данный момент на COVID-19 в Украине болеет 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что в МОЗ назвали главную причину резкого скачка заболеваемости.