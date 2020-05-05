Комаровский рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при профилактике коронавируса

Евгений КомаровскийВ отметил, что нельзя самостоятельно принимать антибиотики даже в целях профилактики COVID-19.

Об этом пишет Ура-Информ.

На странице в Инстаграм у врача спросили можно ли самовольно пропить курс антибиотиков в целях профилактики от коронавируса.

"Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений"- написал врач на своей странице.

Комаровский добавил, что если использовать антибиотики, то увеличивается риск того, что будут распространены бактерии, которые устойчивые к большому количеству лекарств.

Также известный врач отметил что ВОЗ выпустила специальный документ о том, что профилактическое употребление антибиотиков несет больше вреда, чем пользы.

Ранее мы сообщали, что в Украине карантин могут продлить до сентября.