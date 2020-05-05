08:43 05.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Карантин в Украине могут продлить до сентября: плохой прогноз Кабмина

Вполне возможно, что карантин в Украине не закончится даже с наступлением лета. Появляются все новые и новые данные по этому вопросу.

Карантин в Украине могут продлить до сентября: плохой прогноз Кабмина

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что на данный момент нельзя говорить о полном снятии карантинных мер. Он предполагает, что это может произойти в июне или июле, однако существует вариант, при котором карантин продлится и до сентября.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре", - написал Мокан написал на своей странице в Фейсбук.

Он добавил, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране, а именно от количества зараженных и летальных случаев.

Мокан также отметил, что если сейчас полностью отменить карантин, то нужно открыть ТРЦ и общественный транспорт, что приведет к массовому контакту людей. Это в свою очередь 100 % приведет к новой вспышке эпидемии.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров ослабит карантин с 11 мая.


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