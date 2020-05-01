Угрожающая статистика: украинские медики продолжают заражаться коронавирусом

По состоянию на первое мая в Украине коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 154 медицинских сотрудников. При этом 16 из них умерли.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на статистику Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

На данный момент на амбулаторном лечении сейчас находятся 1 785 медицинских сотрудников, в тоже время 369 медиков находится на госпитализации. Десять из них были подключены или все-еще подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Полностью победили болезнь уже 311 медицинских работников.

В мире ситуация с заболеваемостью врачей на коронавирус также не самая лучшая. Например, только в Италии зафиксировано уже более 100 летальных случаев медицинских сотрудников, которые заболели на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 10 861 зарегистрированный случай COVID-19. Только за последние сутки выявлено 455 новых подтвержденных случаев.