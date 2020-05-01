Коронавирус в Украине: подбираемся к 11 000

По состоянию на утро первого мая в Украине зафиксировано 10 861 зарегистрированный случай COVID-19. Только за последние сутки выявлено 455 новых подтвержденных случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По обновленным данным 272 человека уже умерло от коронавирусной инфекции в Украине. В тоже время 1413 пациентов сумели полностью победить болезнь.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев является Черновицкая область. Там уже зафиксировано 1667 случаев COVID-19. При этом сразу 96 за последние сутки. На второй строчке город Киев, там 1453 подтвержденных случая. В Ивано-Франковской области 899 человек сдало положительный тест на COVID-19. В Тернопольской области 793 положительных тесты.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса в Украине отменили крупнейший музыкальный фестиваль.