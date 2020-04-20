14:18 20.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Погода продолжает удивлять украинцев: чего ждать на этот раз

Весенняя погода продолжает удивлять украинцев. После весьма теплой зимы пришла весьма, с плюс почти 20 день и небольшими заморозками в ночи. Чего ждать дальше?

Погода продолжает удивлять украинцев: чего ждать на этот раз

Ближайшие два дня, 21 и 22 апреля, будут весьма прохладными в нашей стране. В тоже время ночью возможны даже заморозки.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так 21 и 22 апреля по всей территории Украины прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 минус пяти градусов. В тоже время на юге и в Закарпатской области заморозков не будет. Синоптики объявили первый уровень опасности в связи с такой погодой.

21 апреля в столице Украины ночью буде до минус двух. В два следующих дня стоит ожидать еще более холодной погоды, даже до минус трех.

В тоже время на сегодня, 20 апреля, синоптики передают порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с этим был объявлен желтый уровень опасности.

Ранее синоптики сообщали, что на Пасху в некоторых регионах Украины будет до минус пяти ночью.

Напомним, что по последним данным в Украине более 5700 случаев COVID-19. В стране продолжает действовать карантин.


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