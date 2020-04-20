Что у нас после Пасхи: последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине

Так по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 официально зарегистрированных случаев COVID-19. За последние сутки подтвердился 261 новый случай заболевания на коронавирусную инфекцию. Это меньше, ем в предыдущие дни, но стоит отметить, что в воскресенье была Пасха и реальную картину мы сможем увидеть только где-то во вторник или среду.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Украины.

На первой строчке по количеству зараженных в Украине продолжает находится Черновицкая область. Там уже более 900 (906) подтвержденных случаев COVID-19. В городе Киеве 850 случаев заражения на коронавирус. На третьем месте Ивано-Франковская область с 512 подверженными случаями. В Тернопольской области 414 случаев заражения COVID-19.

Также сообщается, что 151 случай коронавирусной инфекцией закончился летально. Однако уже 359 человек победили болезнь.

Ранее мы сообщали, что уже осенью в мире может начаться вторая волна коронавирусной инфекции.