10:21 20.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что у нас после Пасхи: последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения Украины опубликовало последние данные по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в стране.

Что у нас после Пасхи: последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине

Так по состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 официально зарегистрированных случаев COVID-19. За последние сутки подтвердился 261 новый случай заболевания на коронавирусную инфекцию. Это меньше, ем в предыдущие дни, но стоит отметить, что в воскресенье была Пасха и реальную картину мы сможем увидеть только где-то во вторник или среду.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Украины.

На первой строчке по количеству зараженных в Украине продолжает находится Черновицкая область. Там уже более 900 (906) подтвержденных случаев COVID-19. В городе Киеве 850 случаев заражения на коронавирус. На третьем месте Ивано-Франковская область с 512 подверженными случаями. В Тернопольской области 414 случаев заражения COVID-19.

Также сообщается, что 151 случай коронавирусной инфекцией закончился летально. Однако уже 359 человек победили болезнь.

Ранее мы сообщали, что уже осенью в мире может начаться вторая волна коронавирусной инфекции.


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