12:42 07.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

В Вооруженных силах Украины несколько дней назад сообщили о первом зараженном коронавирусной инфекцией. Сегодня, седьмого апреля, стало известно о первом летальном случае.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

Отмечается, что умершая женщина работала в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на больничном и лечилась амбулаторно с диагнозом ОРЗ.

"27-го состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30 марта переведена в реанимационное отделение. 6 апреля в 06:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 6 апреля", – сообщили в командовании Медицинских сил.

Об этом пишет Ура-Информ.

В тоже время сообщается в Вооруженных силах Украины в общей сложности уже подтверждено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Также на изоляции на данный момент пребывают 87 человек из состава ВСУ. При этом у 18 из них в ближайшие три дня заканчивается обязательный карантин.

Также в ВСУ отмечают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми.

Напомним, что по всей стране зафиксировано почти 1500 случаев заражения коронавирусом, при этом 45 из них летальны.


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