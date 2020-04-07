В Украине уже зафиксировано почти 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Так по состоянию на 9:30 седьмого апреля в Украине уже зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было обнаружено 143 новых случая.

Как мы и сообщали, вчерашние результаты, когда было подтверждено "только" 68 новых случаев, не могли показать реальную картину, так как в воскресенье не все лаборатории в Украине работают.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев продолжает находиться город Киев. В столице Украины уже 253 человека сдали положительный тест на коронвирус. На втором месте Черновицкая область с 247 подтвержденными случаями. Третье место занимает Тернопольская область. Там 168 человек заразилось коронавирусом.

Также продолжает увеличиваться количество летальных случаев. В Украине от COVID 19 уже умерло 45человек, 28 полностью излечилось.