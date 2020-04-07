09:31 07.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине уже зафиксировано почти 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Министерство здравоохранения Украины снова изменило дату публикации официальной информации по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине. Теперь актуальные данные будут обнародовании в 9:30 каждого дня и только раз за сутки, а не так как было ранее дважды – в 10:00 и 22:00.

В Украине уже зафиксировано почти 1500 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Так по состоянию на 9:30 седьмого апреля в Украине уже зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было обнаружено 143 новых случая.

Как мы и сообщали, вчерашние результаты, когда было подтверждено "только" 68 новых случаев, не могли показать реальную картину, так как в воскресенье не все лаборатории в Украине работают.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев продолжает находиться город Киев. В столице Украины уже 253 человека сдали положительный тест на коронвирус. На втором месте Черновицкая область с 247 подтвержденными случаями. Третье место занимает Тернопольская область. Там 168 человек заразилось коронавирусом.

Также продолжает увеличиваться количество летальных случаев. В Украине от COVID 19 уже умерло 45человек, 28 полностью излечилось.


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