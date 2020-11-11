Трамп все еще рассчитывает на победу в президентской гонке

Второй срок Зеленского: планы на каденцию президента Действующий президент Украины Владимир Зеленский будет единолично принимать решение о возможном выдвижении на второй срок президентства в государстве. Хотя, данное решение стоит принимать ближе к концу первой каденции правления президента Зеленского. Об этомВ в интервью lb.ua заявил глава Офиса президент Андрей Ермак.

Кто лучше для Украины Байден или Трамп - эксперт рассказал за кого болеть украинцам На данный момент подсчет голосов в США продолжается. Пока по предварительным данным больше шансов на победу Джо Байдена, хотя Дональд Трамп уже заявляет о фальсификациях и требует становить подсчет.

Решающий штат США приостановил подсчет голосов: там дают 16 голосов выборщиков Американский штат Джорджия на ночь остановил оглашение и подсчет голосов избирателей. При том. что посчитать осталось немного больше 14 тысяч бюлетней. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Тіхановском розповіла, коли Лукашенко покине президентський пост Переможець президентських перегонів в Білорусі за версією ЦВК Олександр Лукашенко залишить посаду глави держави в будь-якому випадку, так як не витримає тиску з боку народу Білорусі, которй в даний момент влаштовує масові мітинги і протести проти легітимності його президентства. Білоруси не згодні, що Лукашенко чесно здобув перемогу на виборах в 2020, хоча, і сумніваються в прозорості попередніх. Громадянам країни вже не страшні репресії з боку чинної влади. Про це заявила кандидат у президенти від опозиції Світлана Тіхановском в інтерв'ю виданню Le Monde, передає УРА-Інформ.

Fox News перервав показ з Білого дому через скандал про фальсифікації на президентських виборах США Телеканал Fox News, який веде свою діяльність на території США, перервав трансляцію з Білого дому, після заяви прес-секретаря чинного президента Кейлі Макінані про те, що демократи вітали шахрайство на виборах, які відбулися в державі раніше, а також незаконне голосування, не надавши доказів своїх звинувачень. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на MSNBC .

Меланія Трамп перервала мовчання: важлива заяву першої леді США Перша леді США Меланія Трамп дала перший публічний коментар після того, як американські ЗМІ оголосили, що Джо Байден виграв гонку за Білий дім.

Володимир Путін обнуляє свій президентський лічильник "(...) Палацова революція вийшла на фінішну пряму. У вівторок Володимир Путін погодився обнулити лічильники, що обмежують президентські мандати до двох, і, оскільки його так наполегливо просять, виставити свою кандидатуру на президентських виборах в 2024 році." Але за однієї умови , а саме якщо Конституційний суд Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням основного закону ", - заявив глава Кремля перед Держдумою, нижньою палатою парламенту, яку він відвідав дні обговорити пропозиції депутатів від партії влади "Єдина Росія": про розпуск зазначеної Держдуми після прийняття насувається конституційної реформи, але, перш за все, про те, щоб дати йому самому можливість не залишати Кремль після закінчення терміну його повноважень, як того вимагає поточна Конституція ", - пише журналістка Liberation Вероніка Дорман.

Президентські вибори в США: коли ми дізнаємося переможця? У вівторок, 3 листопада, американці направляються на виборчі дільниці для обрання президента. Коли стануть відомі результати виборів?