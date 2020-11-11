Трамп все еще рассчитывает на победу в президентской гонке

Действующий американский лидер Дональд Трамп, который все еще проигрывает выборы кандидату от демократов Джо Байдену, все равно анонсировал собственную победу в президентской гонке. Об этом пишет УРА-ИнформВВ со ссылкой на Twitter Трампа.
"Мы победим", отметил Трамп в своей соцсети.
Интернет-пользователи сети в комментариях отправляют забавные картинки с Байденом и новым потенциальным вице-президентом Камаллой Харрис.
WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
Как стало известно ранее, телеканал Fox News, который ведет свою деятельность на территории США, прервал трансляцию из Белого дома, после заявления пресс-секретаря действующего президента Кейли Макинани о том, что демократы приветствовали мошенничество на выборах, которые состоялись в государстве ранее, а также незаконное голосование, не представив доказательств своих обвинений.
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