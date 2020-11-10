11:45 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247505:Nataly

Fox News прервал показ из Белого дома из-за скандала о фальсификациях на президентских выборах США

Телеканал Fox News, который ведет свою деятельность на территории США, прервал трансляцию из Белого дома, после заявления пресс-секретаря действующего президента Кейли Макинани о том, что демократы приветствовали мошенничество на выборах, которые состоялись в государстве ранее, а также незаконное голосование, не представив доказательств своих обвинений. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на MSNBC.

Fox News прервал показ из Белого дома из-за скандала о фальсификациях на президентских выборах США

На пресс-конференции американского президента Дональда Трампа женщина заявила, что демократы приветсвуют незаконное мошенничество на выборах.

"Вы приветствуете мошенничество на выборах и незаконное голосование... Мы хотим честного, точного, законного подсчета. Мы хотим максимум солнечного света и максимум прозрачности. Мы хотим, чтобы был подсчитан каждый законный голос, а каждый незаконный – не был подсчитан..." - отметила Макинани, обращаясь к демократам.

На таком моменте ведущий телеканала Fox News Нил Кавуто прервал трансляцию.

"Если они не подтверждают чем-то свои обвинения, я не могу спокойно продолжить показывать вам это", - считает ведущий.

Он ожидал, что в Белом доме предоставят доказательства своих слов, которых так и не оказалось.

Как стало известно ранее, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, тем самым глава государства дал понять, что все еще может пользоваться своими последними днями на президентском посту, даже после поражения на выборах, чтобы свести счеты с членами своей администрации.


Поделиться

Читайте также:
 
В ВР надеются на Байдена: он должен помочь Украине в противостоянии с Россией "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко Исчезновение Кернеса: полиция открыла дело...и закрыла С 1 января миллионы украинцев могут остаться без газа: что делать, чтобы вас не отключили
Проишествия
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив