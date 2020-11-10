Fox News прервал показ из Белого дома из-за скандала о фальсификациях на президентских выборах США

На пресс-конференции американского президента Дональда Трампа женщина заявила, что демократы приветсвуют незаконное мошенничество на выборах.

"Вы приветствуете мошенничество на выборах и незаконное голосование... Мы хотим честного, точного, законного подсчета. Мы хотим максимум солнечного света и максимум прозрачности. Мы хотим, чтобы был подсчитан каждый законный голос, а каждый незаконный – не был подсчитан..." - отметила Макинани, обращаясь к демократам.

На таком моменте ведущий телеканала Fox News Нил Кавуто прервал трансляцию.

"Если они не подтверждают чем-то свои обвинения, я не могу спокойно продолжить показывать вам это", - считает ведущий.

Он ожидал, что в Белом доме предоставят доказательства своих слов, которых так и не оказалось.

Как стало известно ранее, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, тем самым глава государства дал понять, что все еще может пользоваться своими последними днями на президентском посту, даже после поражения на выборах, чтобы свести счеты с членами своей администрации.