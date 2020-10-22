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Зеленский поставит Абромавичуса во главе Ощадбанка, - нардеп

Действующий глава государства Владимир Зеленский выдвинул предложение назначить экс-гендиректора "Укроборонпрома" и бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете банка Ощадбанка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на документ, который был опубликован на Facebook нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским.

Зеленский поставит Абромавичуса во главе Ощадбанка, - нардеп

Согласно опубликованному документу на странице чиновника, Зеленский отзывает из наблюдательного совета украинского Ощадбанка Юрия Храмова, который ранее уже был назначен по представлению главы государства. Теперь Зеленский предлагает назначить вместо него Айвараса Абромавичуса.

Стоит также уточнить, что Владимир Зеленский указом президента от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора "Укроборонпрома" и назначил на его место исполняющего обязаности Игоря Фоменко. Ранее Фоменко занимал должность заместителя генерального директора по производству.

Ранее сообщалось, что поездки депутатов от фракции "Слуга народа" являются ничем иным как пиар-компанией перед выборами, других целей "слуги" не преследуют.


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