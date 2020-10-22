Поездки "слуг" на Донбасс - очередное реалити-шоу: в ДНР считают, что рейтинг сам себя не поднимает

Он считает, что такие действия перед выборами стоит исключить, ведь это лишь пиар-ход для поднятия рейтинга президентской компании.

Прежде всего нужно ответить на вопрос: „Зачем в Донбасс, где людей лишили права голоса на выборах, лишили даже на территориях, временно подконтрольных Украине, приезжают потенциальные кандидаты?“. Все просто: времени до выборов все меньше, и так называемых „слуг народа“ послали на передовую, чтобы немного поднять рейтинг. Очевидно, что для этих „избранников“ эта поездка — не более, чем реалити-шоу. Не сомневаюсь, что они это делают исключительно ради лишнего упоминания своих имен в прессе" - уточнил он.

Также он добавил, что их поведение не похоже на поведение людей, которые жаждут перемен, скорее на предвыборную агитациюю для поднятия рейтинга.

Ранее стало известно, что так называемый "глава" "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что еще в октябре "республика" должна получить от Российской Федерации медицинскую помощь.