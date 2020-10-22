14:50 22.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Поездки "слуг" на Донбасс - очередное реалити-шоу: в ДНР считают, что рейтинг сам себя не поднимает

Поездки депутатов от фракции "Слуга народа" являются ничем иным как пиар-компанией перед выборами, других целей "слуги" не преследуют. Такое предположение высказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, передает УРА-Информ со ссылкой на ДАН.

Поездки

Он считает, что такие действия перед выборами стоит исключить, ведь это лишь пиар-ход для поднятия рейтинга президентской компании.

Прежде всего нужно ответить на вопрос: „Зачем в Донбасс, где людей лишили права голоса на выборах, лишили даже на территориях, временно подконтрольных Украине, приезжают потенциальные кандидаты?“. Все просто: времени до выборов все меньше, и так называемых „слуг народа“ послали на передовую, чтобы немного поднять рейтинг. Очевидно, что для этих „избранников“ эта поездка — не более, чем реалити-шоу. Не сомневаюсь, что они это делают исключительно ради лишнего упоминания своих имен в прессе" - уточнил он.

Также он добавил, что их поведение не похоже на поведение людей, которые жаждут перемен, скорее на предвыборную агитациюю для поднятия рейтинга.

Ранее стало известно, что так называемый "глава" "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что еще в октябре "республика" должна получить от Российской Федерации медицинскую помощь.


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