Тимошенко победила коронавирус: однако есть последствия

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в Фейсбук поделилась последней информацией о состоянии здоровья народного депутата. Она отметила, что Юлия Тимошенко наконец-то сдала негативный тест на коронавирусную инфекцию.

О этом пишет УРА-Информ.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока.

Напомним информация о том, что Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией впервые появилась 23 августа. Позже стало известно, что состоянии народного депутат весьма тяжелое ее, якобы, подключили к аппарату вентиляции легких. Однако соратники Тимошенко эту информацию не подтвердили.

Ранее мы публиковали видео, где Тимошенко продолжает лечение от коронавируса, у нее частный пляж, свежий воздух и другие блага цивилизации. В В