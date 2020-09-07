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Ивано-Франковск в след за Тернополем отказался входить в "красную" зону: школы и садики все-таки откроют

Местные власти продолжают игнорировать постановления Киева по поводу ситуации с распространяем коронавирусной инфекции. На этот раз Ивано-Франковск отказался входить в "красную" зону из-за ситуации с COVID-19 в регионе.

Ивано-Франковск в след за Тернополем отказался входить в

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что с 14 сентября в городе откроются школы и детские сады, несмотря на то, то Ивано-Франковск продолжает находиться в "красной" зоне, а это значит, что школы должны быть закрыты.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае... Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", - заявил Марцинкив на своей странице в Фейсбук.

При этот мэр города надеется, что в четверг Киев пересмотрит ситуацию в регионе и перенесет Ивано-Франковск из "красной" зоны, но школы с 14 сентября, по его словам, точно откроются.

Ранее мы сообщали, что Тернополь отказался входить в "красную" зону и закрывать ТРЦ, садики и школы.


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