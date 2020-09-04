Тернополь снова отказывается вводить "жесткий" карантин: мэр с коронавирусом против "красной" зоны

Мэр города Сергей Надал, который кстати также недавно заразился коронавирусной инфекцией и на данный момент лечится дома, заявил, что город не намерен входить в "красную" зону и вводить жесткий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Нельзя делить Украину на зоны. Нельзя запрещать тернополянам или жителям других городов зарабатывать деньги для своей семьи. Да, нужно соблюдать противоэпидемиологических правил. Но город должен жить и работать! Это моя позиция! Я призываю предпринимателей объединиться и совместно с юристами создать механизмы защиты бизнеса", - напиал Надал на своей странице в социальной сети.

В тоже время он сообщил, что сегодня в 11:00 будет заседать городской штаб по противодействию эпидемии коронавируса, на котором он намерен защищать права Тернополя.

Большинство в комментариях согласно с позицией мэра, но есть и такие, которые его критикуют из-заВ того, что в городе были массовые праздники Дня города и теперь из-за этого такая ситуация с коронавирусом.

Напомним, что в Украине за последние сутки 2700 новых случаев заражения.