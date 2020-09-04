Тернополь снова отказывается вводить "жесткий" карантин: мэр с коронавирусом против "красной" зоны

Уже с понедельника седьмого сентября Тернополь должен войти в "красную" зону, что ведет за собой закрытия ТРЦ, кафе, ресторанов, образовательных учреждений и остановку общественного транспорта. Однако похоже местные власти не намерены этого делать.
Мэр города Сергей Надал, который кстати также недавно заразился коронавирусной инфекцией и на данный момент лечится дома, заявил, что город не намерен входить в "красную" зону и вводить жесткий карантин.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Нельзя делить Украину на зоны. Нельзя запрещать тернополянам или жителям других городов зарабатывать деньги для своей семьи. Да, нужно соблюдать противоэпидемиологических правил. Но город должен жить и работать! Это моя позиция! Я призываю предпринимателей объединиться и совместно с юристами создать механизмы защиты бизнеса", - напиал Надал на своей странице в социальной сети.
В тоже время он сообщил, что сегодня в 11:00 будет заседать городской штаб по противодействию эпидемии коронавируса, на котором он намерен защищать права Тернополя.
Большинство в комментариях согласно с позицией мэра, но есть и такие, которые его критикуют из-заВ того, что в городе были массовые праздники Дня города и теперь из-за этого такая ситуация с коронавирусом.
Напомним, что в Украине за последние сутки 2700 новых случаев заражения.
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