16:40 21.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия начинает ограничивать подачу воды людям в Крыму

Так называемые власти Крыма приняли решение подачу людям воды, ведь ситуация с пресной водой на полуострове практически катастрофическая.

Россия начинает ограничивать подачу воды людям в Крыму

Так называемый руководитель ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов рассказал, что власти оккупированного Россией полуострова с понедельника, 24 августа, начнут подавать воду крымчанам по графику. Он также отметил, что в Симферопольском водохранилище осталось всего лишь 7 миллионов кубометров воды вместо 36 млн кубометров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Крым 24.

Так с 24 августа - будет снижен отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекращено горячее водоснабжение; с 31 августа по 7 сентября - уменьшится отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику; с 7 сентября - снизится подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером.

"С 31 августа - это уже почти весь город на графике. С 7 сентября - третий этап. График подачи сокращается, где было четыре (часа в сутки) станет три или два. Где будет двухразовая (подача) перейдет на один раз", - сказал Баженов.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим мнением по поводу того, вернет ли Российская Федерация Украине оккупированный Крым.


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