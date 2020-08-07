12:05 07.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лукашенко дал прогноз по Крыму: вернет ли Россия полуостров Украине

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим мнением по поводу того, вернет ли Российская Федерация Украине оккупированный Крым.

Лукашенко дал прогноз по Крыму: вернет ли Россия полуостров Украине

Также Лукашенко поделился своим мнением по поводу ситуации на Донбассе, откажется ли в итоге Российская Федерация принимать в свой состав так называемые ДНР и ЛНР. Он считает, что Донбасс Россия вернут Украине, а вот ситуация с Крымским полуостровом совсем другая.

Об этом пишет УРА-Информ.

"При нашей жизни мы не увидим деоккупацию Крыма. Но вот с Донбассом всё проще… Он не нуден Кремлю, Донбасс для них как пятое колесо. И, судя по развитию ситуацию, такое впечатление, что и Украине Донбасс не очень-то и нужен", - заявил президент Белоруссии в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее мы сообщали, что журналист Дмитрий Гордон узнал, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с гарантом украинской Конституции Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи задержанных членов частной военной компании Вагнера. В Беларуси будет светить зеленый свет сотрудникам правоохранительных органов, которые согласно законодательству сделают все необходимое для передачи некоторых задержанных Украине.


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